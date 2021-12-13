Бывшая жена звезды 90-х оказалась под угрозой остаться без квартиры

Бывшая супруга солиста группы «Маршал» и звезды 90-х годов Романа Жукова вместе с детьми оказалась под угрозой остаться без квартиры. У Елены Жуковой могут отобрать жилье из-за невыплаченной ипотеки. Она поделилась подробностями истории с изданием «Собеседник».

Супруги приобрели квартиру в ипотеку во время совместной жизни. Однако они расстались в 2017 году, а в 2020-м Жуков перестал выплачивать кредит из-за финансовых проблем. Для решения вопроса он предложил бывшей жене продать две другие квартиры, но та отказалась. «Я не понимаю, как можно продать память. В этих квартирах росли наши дети, я столько слез пролила, когда мы делали в них ремонты!» — рассказала Жукова. По ее словам, для проведения работ она заложила драгоценности.

При покупке квартиры в качестве первого взноса Жуковы отдали материнский капитал, полученный после рождения седьмого ребенка. Бывшая жена певца заявила, что подобные средства должны быть защищены. «Я могла материнский капитал вложить в учебу старшей дочери Полины. Но мы его потратили на улучшение жилищных условий нашей большой семьи. Теперь получается, что мы его можем просто-напросто подарить банку. Хочу призвать наше правительство поменять закон о материнском капитале, чтобы он был защищен. Иначе какой в нем смысл?» — заявила Жукова.

О проблемах Жукова с кредитом на жилье стало известно в феврале 2021 года. У него возникли проблемы из-за пандемии коронавируса, во время которой он не занимался концертной деятельностью. Певец также пытался оформить кредитные каникулы, однако банк ему отказал.