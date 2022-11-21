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20:10, 21 ноября 2022Ценности

Модель с татуировками по всему телу показала старые фото с чистым лицом

TikTok-блогерша Орилан с татуировками по всему телу показала старые фото с чистым лицом
Orylan

Orylan. Фото: @orylandoesnotexist

Тату-модель Орилан (фамилия неизвестна) из Техаса, США, с рисунками по всему телу показала старые фото с чистой кожей лица. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео блогерша с никнеймом @orylandoesnotexist продемонстрировала свою нынешнюю внешность. Так, белки ее глаз окрашены черными чернилам, в носу сделан пирсинг, зубы украшены разноцветными стразами, а язык разрезан пополам. Кроме того, на ее лице и груди появились изображения бабочек и растительные узоры, а одна рука оказалась закрашена темным пигментом. Остальные части тела также покрывали различные изображения. Затем девушка показала, как выглядела до преображения. Американка предстала на фото с волосами цвета блонд вместо черных и со светлой чистой кожей.

В свою очередь зрители оценили ее трансформацию в комментариях. «Раньше тебе было лучше», «Ты очень красивая без татуировок», «Зато теперь она выглядит счастливее», — заявили они.

В августе живущий в Лондоне итальянец Маттиа Муратори, прозванный сатанистом из-за татуировок, показал на старых фотографиях свою внешность без рисунков на коже. Мужчина заявил, что ранее выглядел как среднестатистический житель Италии, на которого не особенно обращали внимание окружающие.

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Алина Гостева
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