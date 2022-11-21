Российские банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов

Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов физлиц коллекторам

За десять месяцев 2022 года российские банки изменили подход к продаже проблемных долгов физических лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ).

Финансовые организации стали предлагать коллекторам гораздо меньше «свежих» долгов сроком до двух лет. Доля проданных проблемных просрочек, по которым не производилось платежей более двух лет, достигла 45,3 процента против 56,3 процента в 2021 году.

Отмечается, что снижение продаж «свежих» долгов началось с 2018 года. До до этого банки, напротив, охотнее избавлялись от таких проблемных портфелей.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили предостерегла россиян от «черных кредиторов». Она рекомендовала воздержаться от взятия кредитов в организациях без лицензии.