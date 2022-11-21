Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:38, 21 ноября 2022Экономика

Российские банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов

Банки впервые за четыре года сократили продажи «свежих» долгов физлиц коллекторам

Фото: Unsplash

За десять месяцев 2022 года российские банки изменили подход к продаже проблемных долгов физических лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ).

Финансовые организации стали предлагать коллекторам гораздо меньше «свежих» долгов сроком до двух лет. Доля проданных проблемных просрочек, по которым не производилось платежей более двух лет, достигла 45,3 процента против 56,3 процента в 2021 году.

Отмечается, что снижение продаж «свежих» долгов началось с 2018 года. До до этого банки, напротив, охотнее избавлялись от таких проблемных портфелей.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили предостерегла россиян от «черных кредиторов». Она рекомендовала воздержаться от взятия кредитов в организациях без лицензии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье
Эрдоган заявил о возможной наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной
Умер французский режиссер Жан-Мари Штрауб
Израиль предупредил Россию о последствиях использования иранских дронов
Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом
Лукашенко заподозрил Украину и Польшу в эскалации
Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине
Косторная сравнила Тутберидзе и Плющенко
Продавец рассказал об интересе к картине с Путиным на медведе за 7 миллионов
Страны НАТО увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.