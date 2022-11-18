Экономист предостерегла от «черных кредиторов»

Доцент Валишвили: стоит воздержаться от взятия кредитов в организациях без лицензии

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, в каких случаях стоит воздержаться от взятия кредитов. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Экономист пояснила, что после ужесточения требований российскими банками к кредитным заемщикам некоторые граждане стали обращаться в другие организации, не все из которых наделены лицензией. По словам Валишвили, официальное разрешение на выдачу кредитов физическим лицам имеют банки, микрофинансовые и микрокредитные организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы.

В случае с ломбардами необходимо быть особенно внимательными, поскольку некоторые из них являются «черными кредиторами», добавила она. Обращение в такие места влечет за собой различные риски для заемщика, в частности, кредитор может скрываться, лишая человека возможности оплатить задолженность. Также существует риск утечки данных. Кроме того, долг может быть перепродан «черным коллекторам», которые действуют вне правового поля, добиваясь от заемщика возврата средств, добавила эксперт.

При решении взять кредит необходимо проверить, внесена ли организация, в который планируется оформить заем, в реестр Банка России, уточнила Валишвили. Если речь идет о финансовом посреднике, то он обязан предоставить полный пакет документов на бумажном носителе. Клиенту также должны предоставить возможность спокойно обдумать предложенные условия, заключила специалист.

Ранее сообщалось, что в октябре россияне взяли рекордное число кредитов с 2017 года. Уточняется, что было заключено 1,29 миллиона договоров по POS-кредитам.