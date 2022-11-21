Минстрой России предложил строить дома с площадками для беспилотников

Минстрой РФ заявил о необходимости строительства домов с площадками для беспилотников

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ планирует возводить в России дома с терминалами для посадки воздушных беспилотников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Вице-премьер Денис Мантуров поручил нарастить долю таких объектов в ближайшие три года. Предполагается, что беспилотники будут использоваться для аэродоставки грузов к месту жительства граждан. Минстрой хочет ввести меры стимулирования застройщиков, чтобы те включали данную инфраструктуру в состав проектов.

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2022 года россияне бросились покупать квартиры в новостройках — спрос на этот тип жилья вырос в большинстве регионов страны. К такому выводу пришли аналитики портала ЕРЗ.РФ в своем исследовании, основанном на данных Росреестра.