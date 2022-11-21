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17:19, 21 ноября 2022Из жизни

Муж решил развестись с рожавшей только девочек женой

SCMP: мужчина решил развестись с женой из-за того, что она рожала только девочек

Фото: unsplash

В Китае мужчина решил развестись с беременной 25-летней женой из-за того, что она рожает только девочек. Об этом сообщает South China Morning Post.

25-летняя женщина по фамилии Ху рассказала, что состоит в браке со своим мужем с тех пор, как ей исполнилось 15 лет. За время брака она родила ему четырех дочерей. Первая дочь пары появилась на свет, когда ей было 17 лет. Супруги прописаны в сельской местности провинции Гуйчжоу, но переехали в городской уезд Линьхай, провинция Чжэцзян в поисках работы.

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По словам женщины, которая находится на восьмом месяце беременности, три месяца назад муж предположил, что она вновь родит девочку. После этого он съехал из квартиры, отказался платить арендную плату и говорит ей, что они должны развестись как можно быстрее.

«Муж сказал, что хочет развестись со мной, потому что, судя по форме моего живота, у меня снова будет дочь. Он говорит, что боится этого, так как сам был единственным сыном в большой семье. Он заявил, что если я не рожу ему мальчика, он найдет другую женщину», — пояснила китаянка.

Ху охотно согласилась на развод. «В разводе есть и плюсы, и минусы. Нам с дочерьми не придется терпеть оскорбления от него, если мы разведемся», — сказала Ху. Она отметила, что муж часто бьет ее и изменял ей, когда она была беременна второй дочерью.

Пара решила, что все дети после развода останутся жить с Ху. Муж будет платить ежемесячно тысячу юаней (8,4 тысячи рублей) в поддержку детей. «По крайней мере, он все еще не потерял рассудок. Я ожидала, что он не даст ни копейки для своих дочерей», — сказала Ху.

Она подчеркнула, что ей придется тяжело работать и жить скромно, чтобы оплатить обучение девочек. Пара планирует в конце года вернуться домой в Гуйчжоу, чтобы официально развестись. В Китае это можно сделать только по месту прописки.

История женщины стала вирусной в китайских соцсетях и вызвала бурные споры. «Не понимаю, почему эта женщина хочет иметь детей от такого парня?» — написал один из них. «Пол ребенка определяется отцом. Почему он винит женщину?» — отметил другой автор комментария.

Ранее сообщалось, что бизнесмен по фамилии Рао из города Чунцин, Китай, решил подать на развод после того, как его жена родила дочь. Молодой отец утверждает, что был уверен в рождении сына и девять месяцев с нетерпением ждал этого момента.

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Алиса Дмитриева
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