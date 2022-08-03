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Молодой отец решил подать на развод из-за рождения дочери

AsiaOne: бизнесмен из Китая рассердился на жену из-за рождения дочери и захотел развестись

Фото: Unsplash

Бизнесмен по фамилии Рао из города Чунцин, Китай, решил подать на развод после того, как его жена родила дочь. Об этом сообщает AsiaOne.

Молодой отец утверждает, что был уверен в рождении сына и девять месяцев с нетерпением ждал этого момента. Когда на свет появилась девочка, он был вне себя от гнева. Своим возмущением мужчина поделился с друзьями в приложении WeChat Moments. «Я не могу вынести ни минуты пребывания в больнице. Наверное, я совершил какое-то зло в прошлой жизни, и за это мне такое невезение», — пожаловался он. В других сообщениях Рао писал, что из-за разочарования не захотел выбрать имя для ребенка и теперь подумывает о разводе.

Один из его друзей выложил скриншоты сообщений в соцсетях. Они быстро получили вирусную популярность. На Рао обрушился шквал возмущенных комментариев. Местная полиция и Союз женщин города Чунцин (Chongqing Women's Federation) заявили, что знают о сообщениях и окажут поддержку матери и дочери, если им будет угрожать опасность.

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Рао признал, что писал опубликованные сообщения, и пояснил, что хотел развестись с женой еще до рождения ребенка. «У меня довольно агрессивный характер, я склонен впадать в крайности, но мои сообщения объяснялись всего лишь желанием высказаться», — объяснил молодой отец. Он добавил, что продолжит выполнять свои обязанности перед женой и ребенком.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина узнал, что не является отцом пятилетнего сына, и бросил его в детском саду. В сумке, оставленной с мальчиком, воспитатели нашли только сменное белье и мобильный телефон.

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Алиса Удовик
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