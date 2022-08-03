Молодой отец решил подать на развод из-за рождения дочери

AsiaOne: бизнесмен из Китая рассердился на жену из-за рождения дочери и захотел развестись

Бизнесмен по фамилии Рао из города Чунцин, Китай, решил подать на развод после того, как его жена родила дочь. Об этом сообщает AsiaOne.

Молодой отец утверждает, что был уверен в рождении сына и девять месяцев с нетерпением ждал этого момента. Когда на свет появилась девочка, он был вне себя от гнева. Своим возмущением мужчина поделился с друзьями в приложении WeChat Moments. «Я не могу вынести ни минуты пребывания в больнице. Наверное, я совершил какое-то зло в прошлой жизни, и за это мне такое невезение», — пожаловался он. В других сообщениях Рао писал, что из-за разочарования не захотел выбрать имя для ребенка и теперь подумывает о разводе.

Один из его друзей выложил скриншоты сообщений в соцсетях. Они быстро получили вирусную популярность. На Рао обрушился шквал возмущенных комментариев. Местная полиция и Союз женщин города Чунцин (Chongqing Women's Federation) заявили, что знают о сообщениях и окажут поддержку матери и дочери, если им будет угрожать опасность.

Рао признал, что писал опубликованные сообщения, и пояснил, что хотел развестись с женой еще до рождения ребенка. «У меня довольно агрессивный характер, я склонен впадать в крайности, но мои сообщения объяснялись всего лишь желанием высказаться», — объяснил молодой отец. Он добавил, что продолжит выполнять свои обязанности перед женой и ребенком.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина узнал, что не является отцом пятилетнего сына, и бросил его в детском саду. В сумке, оставленной с мальчиком, воспитатели нашли только сменное белье и мобильный телефон.