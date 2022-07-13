После теста на отцовство мужчина отвел сына в детсад и больше за ним не вернулся

В Китае мужчина бросил сына в детском саду после отрицательного теста на отцовство

В Китае мужчина узнал, что не является отцом пятилетнего сына, и бросил его в детском саду со сменой белья и мобильным телефоном. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В начале июля мужчина отвел ребенка в детсад, но не забрал его вечером и больше за ним не вернулся. Ребенка записали в учреждение в апреле, и ранее отец привозил и забирал его домой каждый день.

Воспитатели попытались выяснить, в чем дело, и начали звонить родителям. Мать на звонки не ответила, а отец сообщил, что сделал тест на отцовство. Результат оказался отрицательным, то есть биологическим отцом ребенка был другой мужчина. После этого он отказался нести за сына ответственность.

В сумке, оставленной с мальчиком, воспитатели нашли только сменное белье и мобильный телефон. Ребенка, которого в СМИ называют измененным именем Сяо Жуй, также отказались забрать к себе дедушка и дядя, с которыми связалась полиция.

Воспитательница по фамилии Чэнь отправилась по адресу, где жили родители мальчика, но выяснилось, что они уже съехали. Позже удалось связаться с матерью Сяо Жуя, и она пообещала забрать его в ближайшее время, однако пока этого не произошло.

История брошенного мальчика вызвала возмущение в китайских социальных сетях. Одни пользователи обвинили мать в безответственности, другие предположили, что муж бросил ее сына в детском саду после того, как все родные с ее стороны отказались принять ребенка.

South China Morning Post уточняет, что по китайскому законодательству мужчина, оставивший ребенка, не совершил правонарушения, так как не является его биологическим отцом. Однако матери может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет, если она откажется заботиться о сыне.

Ранее сообщалось, что житель китайской провинции Цзянси решил подать на развод с женой, когда узнал, что все это время растил чужих детей. Супруги прожили в браке 16 лет.

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