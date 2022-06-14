Мужчина растил трех чужих детей, узнал об этом после теста ДНК и подал на развод

SCMP: житель Цзянси сделал тест ДНК и узнал, что отцом его дочерей был другой мужчина

Житель китайской провинции Цзянси решил подать на развод с женой после 16 лет брака, когда узнал, что все это время растил чужих детей. Об этом сообщает South China Mornint Post.

Чтобы обеспечивать жену Юй и трех дочерей, 45-летний Чэнь работал далеко от дома и редко встречался с семьей. Сначала он не подозревал жену в неверности, так как они много общались по голосовой связи и видеозвонкам. В начале года она стала избегать его звонков и заявила, что не хочет работать из дома. Это изменило его мнение, и он решил проследить за Юй по данным геолокации с ее телефона.

Чэнь выяснил, что его жена находится в гостинице на востоке страны, приехал туда и увидел ее с любовником. Первоначально он был готов простить измену, но решил сделать тест на отцовство. Результаты теста ДНК показали, что отцом младшей дочери пары был другой человек. Несмотря на это, мужчина решил не разводиться и сохранить семью.

Чэнь изменил это решение, когда провел тесты на отцовство в отношении двух других дочерей. Оказалось, что их отцом тоже был кто-то другой. После этого шокирующего открытия Юй сбежала. Когда журналистам удалось разыскать женщину и взять у нее интервью, она заявила, что не считает свое поведение неверностью. «Я не считаю, что изменяла ему. Неужели биологическое отцовство так важно? Пары, которые не могут завести детей, усыновляют их, и это нормально», — заявила Юй и раскритиковала Чэня за решение развестись с ней.

Пользователи соцсетей в комментариях раскритиковали поведение женщины и ее неуважение к мужу. «Как был расстроен этот муж! Эта Юй что, психически больна?» — спросил один из них. «Чэнь может получить компенсацию, если обратится в суд. Но как он сможет залечить разбитое сердце после 16 лет?» — написал другой пользователь.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit поделился историей о том, как его брат сделал ДНК-тесты и узнал правду о своей семье. Исследования показали, что отец мужчины не является ему родным, а супруга ему изменяла.