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10:31, 21 ноября 2022Ценности

Джулия Фокс склеила откровенный наряд из собранных во дворе листьев

Модель Джулия Фокс сделала откровенный наряд из опавших листьев и удивила фанатов

Кадр: @juliafox / TikTok

Американская актриса и модель Джулия Фокс собрала опавшие листья во дворе и склеила из них откровенный наряд. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Знаменитость опубликовала видео, в котором опродемонстрировала процесс создания данного наряда. Манекенщица рассказала, что сначала собрала листья на улицах Нью-Йорка, затем обработала их эпоксидной смолой и скрепила между собой цепями. Таким образом звезда сделала себе укороченную юбку и топ. Кроме того, она изготовила из листьев серьги. «Все может быть одеждой, дамы!» — заявила модель.

Фанаты удивились таланту Фокс, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Однажды я сделаю себе такое же платье», «Топ можно надеть поверх белого костюма. Будет выглядеть великолепно!», «Невероятно! Смотрится очень красиво!», «Не могу подобрать слова. Думаю, ты могла бы стать первоклассным дизайнером», «А когда этот наряд поступит в продажу?» — высказывались они.

Ранее Джулия Фокс посетила церемонию награждения премии CFDA Fashion Awards в откровенном наряде. Бывшая возлюбленная Канье Уэста пришла на мероприятие, которое состоялось в Нью-Йорке, в черном платье с длинным рукавом. На размещенных кадрах видно, что высокий разрез наряда открывает нижнее белье манекенщицы.

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Мария Винар
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