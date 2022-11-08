Джулия Фокс появилась на публике в открывающем нижнее белье платье

Актриса Джулия Фокс пришла на премию CFDA Fashion Awards в открывающем белье платье

Американская актриса и модель Джулия Фокс посетила церемонию награждения премии CFDA Fashion Awards в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Independent.

Бывшая возлюбленная Канье Уэста пришла на мероприятие, которое состоялось в Нью-Йорке, в черном платье длины макси с длинным рукавом. На размещенных кадрах видно, что одежда оформлена широким вырезом, открывающем нижнее белье манекенщицы. В руках она держала небольшой клатч с золотой фурнитурой.

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Фокс появилась на публике с седыми волосами и ярким макияжем в стиле smoky eyes, образ знаменитости дополняли крупные серьги. В интервью репортеру, работавшему на премии, телезвезда рассказала, что своим нарядом хотела отдать дать уважения старению. «Мы принимаем взросление», — заявила она.

В сентябре сообщалось, что Джулия Фокс прошлась по улицам Милана в топе в виде балаклавы, оголяющем ее грудь, и облегающей юбке длины макси с заниженной линией талии.