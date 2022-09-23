Актриса Джулия Фокс прошлась по улицам в оголяющей грудь балаклаве

Актриса Джулия Фокс прошлась по улицам Милана в оголяющей грудь балаклаве

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость прошлась по улицам Милана, куда она прибыла ради Недели моды, в топе в виде балаклавы, оголяющем ее грудь, и облегающей юбке длины макси с заниженной линией талии. На размещенных кадрах видно, что юбка телезвезды оформлена вырезом, демонстрирующим ее ягодицы.

Фото: @Lucasgro / BACKGRID / Legion-media.ru

При этом в качестве обуви бывшая возлюбленная Канье Уэста выбрала остроносые туфли черного цвета ни низком каблуке, а в руках держала небольшую сумку в тон образа. Кроме того, телезвезда также нарисовала на веках широкие стрелки и надела несколько колец.

В июле Джулия Фокс вышла в свет в брюках с необычным дизайном и стала мемом в сети. Актриса посетила вечеринку в Нью-Йорке в черном бюстгальтере, туфлях на каблуке и штанах с чрезмерно низкой линией талии, которые оголяли ее лобок. Пользователи сети принялись сравнивать ее с вымышленными персонажами различных фильмов, в частности, с инопланетными червями из картины «Люди в черном».