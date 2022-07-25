Джулия Фокс стала мемом в сети из-за чрезмерно низких брюк

Актрису Джулию Фокс сравнили с кентавром из-за оголяющих лобок штанов

Американская актриса и бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста Джулия Фокс появилась на публике в брюках с необычным дизайном и стала мемом в сети. Соответсвующие посты опубликованы в Twitter.

32-летняя знаменитость посетила вечеринку в Нью-Йорке в черном бюстгальтере, туфлях на каблуке и штанах с чрезмерно низкой линией талии, которые оголяли ее лобок. Образ героини материала дополняли солнцезащитные очки, сумка-седло и яркий макияж с широкой стрелкой на веках.

Пользователей сети развеселил фасон джинсов Фокс, из-за чего они принялись сравнивать ее с вымышленными персонажами различных фильмов. Юзер с никнеймом fuckinterweb, например, соотнес снимок актрисы с инопланетными червями из картины «Люди в черном», а bryansvagina звезда напомнила кентавра. «Это просто отвратительно. Зачем вообще носить одежду? Прикройся», — посетовал, в свою очередь, пользователь с никнеймом ChelleTedrow.

В ноябре 2021 года Lizzo прошлась по улицам Лос-Анджелеса в костюме Малыша Йоды в честь Хеллоуина и стала мемом в соцсетях. Папарацци сняли поп-исполнительницу в бежевом длинном пальто и светлом парике. Ее образ дополнил зеленый грим, а также длинные уши и ногти.