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17:45, 21 ноября 2022Мир

Францию уличили в «безумном решении» о поставках оружия Украине

Французский политик Филиппо уличил Париж в поставках Киеву оружия, нужного армии страны

Фото: Lewis Joly / AP

Франция приняла «безумное решение» о поставках Украине нового оружия. В этом уличил Париж лидер французского движения «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.

Политик обвинил власти страны в поставках Киеву вооружений, нужных армии Франции. «Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!» — высказался он.

По словам Филиппо, вооружение украинской стороны только разжигает конфликт и может привести к серьезным последствиям, в том числе к аварии на Запорожской АЭС.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню рассказал, что получает вопросы от сомневающихся граждан по поводу разумности поставок оружия Украине. При этом он подчеркнул, что, если французы хотят защищать собственные ценности, они должны помогать Киеву отстаивать суверенитет.

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Виктория Кондратьева
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