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10:21, 21 ноября 2022Россия

Военкор сообщил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР

Военкор Трушнин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные начали движение вперед по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, сообщает РЕН ТВ.

По словам военкора, наступление идет небыстро, но успешно. Основными направлениями остаются Угледар, Соледар, а также Артемовск, значительная часть которого уже находится под контролем ВС России. Как сообщил Трушнин, подразделения Народной милиции ДНР медленно, но безостановочно отодвигают линию фронта от Донецка, штурмуя один опорный пункт за другим.

Военкор уточнил, что позиции ВСУ методично разрушает артиллерия, атаку прикрывают танки, а следом за огневым валом идет пехота. Пока противник находится в укрытии, штурмовые группы подбираются на расстояние броска. Когда танк стреляет, пехота идет вперед, заключил Трушнин.

Ранее в Артемовске заметили полковника морской пехоты США в отставке, основателя частной военной компании «Моцарт» Эндрю (Энди) Милберна. Кадры с раздачей им шевронов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

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Юлия Кобелева
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