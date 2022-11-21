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18:51, 21 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка и ее знакомый получили срок за убийство мужчины гантелей ради денег

В Башкортостане убивших гантелей россиянина мужчину и женщину осудили к длительным срокам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Республике Башкортостан к 19,6 годам колонии строгого режима приговорили 35-летнего россиянина и к 15 годам общего режима его 32-летнюю подельницу, обвиняемых в убийстве 55-летнего мужчины. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в сентябре 2021 года осужденная напросилась в гости к жертве преступления, зная, что у него в квартире хранится крупная сумма денег. После совместного употребления алкоголя, мужчина уснул и россиянка впустила в квартиру своего подельника. Решив не оставлять потенциального свидетеля в живых, подельник нанес жертве удар ножом в живот, а затем забил его до смерти гантелей.

«В последующем, злоумышленники обыскали квартиру и похитили деньги и другие ценности, а также сняли деньги с его банковской карты. В общей сложности добычей злоумышленников стали деньги и ценности на 215 тыс. рублей. С целью скрыть следы преступлений они подожгли кровать в одной из комнат и открыли газовые конфорки, рассчитывая вызвать пожар, однако огонь так и не разгорелся, так как плита заблокировалась автоматически», — рассказали в СКР.

Оперативники вышли на след злоумышленников и после обыска в их квартире нашли похищенные предметы и наркотики.

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Владимир Седов
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