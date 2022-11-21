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04:53, 21 ноября 2022Россия

Жителей ряда регионов России предупредили об аномальном холоде

Вильфанд: в ряде регионов Западной Сибири и Урала температура будет на 14°C ниже нормы

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

В ряде регионов Западной Сибири и Урала в ближайшие дни ожидается температурный фон сразу на 14-16 градусов ниже нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В частности, со среды, 23 ноября, до минус 20-25 градусов похолодает в Челябинской и Курганской областях. Также, по словам специалиста, в Омской области температура будет понижаться до 30-32 градусов ниже нуля, в Новосибирской области — до 29-31 градуса мороза, а в Томской области похолодает до минус 30-37 градусов. Аномальные морозы ожидаются в Алтайском крае с 24 ноября: температура опустится до 27-30 градусов ниже нуля, отметил Вильфанд.

Кроме того, во второй половине недели морозы в 35-37 градусов прогнозируются на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве. Однако самая низкая температура в ближайшие дни ожидается в Якутии и на Чукотке, заявил Вильфанд. Температура в регионах опустится до 34-42 градусов мороза и 40-44 градусов ниже нуля соответственно.

Ранее Вильфанд предупредил жителей столичного региона о январских морозах с 20 ноября.

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Ксения Назарова
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