Андрей Воробьев заявил о планах реализации 130 проектов импортозамещения

Глава Подмосковья Андрей Воробьев: регион инвестирует в импортозамещение 9,4 млрд рублей

В Подмосковье за 4 года будет реализовано 130 проектов импортозамещения. План на 2022 год — запуск 21 производства. Общий объем инвестиций составит 9,4 миллиарда рублей, создадут свыше 3 тысяч рабочих мест. А в 2023-2025 годах реализуют еще 109 проектов на общую сумму около 140 миллиардов рублей — трудоустроиться смогут порядка 12 тысяч человек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже 130. Приятно, что большая часть — не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов», — сказал Андрей Воробьев.

В текущем году уже 14 проектов воплощены в жизнь. Так, в Балашихе авиационная корпорация «Рубин» начала выпускать комплектующие взлетно-посадочных устройств для самолетов, а акционерное общество «РЕТИНОИДЫ» — лекарственные и косметические средства, фармацевтические субстанции. В Мытищах «ОКБ КП» запустило производство кабеля для судов, эксплуатируемых в экстремальных условиях, а в Солнечногорске компания «Основной элемент» начала выпуск ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью.

До конца ноября в Подмосковье будут реализованы еще 3 проекта. Компания «АДЛ» в Коломне начнет выпускать трубопроводную арматуру. «Артпласт» в Серпухове запускает производство пищевой пленки с уникальной технологией художественной печати. А в Сергиевом Посаде начнут делать оборудование для добычи нефти и газа.

Ряд проектов реализуют в Подмосковье в декабре. Компания «Хайдженик» в Видном запускает производство средств гигиены для лежачих больных, а «Серпуховской лифтостроительный завод» — современных подъемников.

«У нас также есть история с проектами импортозамещения на федеральном уровне. Минпромторг определил 12 приоритетных отраслей, по которым создал перечень продукции критического импорта. Сформировано 162 проекта со всей страны, от Подмосковья мы инициировали включение 20 проектов, — сказала заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. — Будет новая поддержка инвестпроектов, которую сейчас формирует Минпромторг совместно с ВЭБом. Это только крупные проекты — инвестиции свыше 5 млрд рублей. По ним можно будет получить льготное финансирование до 100 миллиардов рублей сроком до 15 лет под 1-5 процентов».

В Подмосковье действует ряд мер, направленных на поддержку проектов импортозамещения: https://investmo.ru/investor/import-substitution земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготные кредиты банков, субсидии на модернизацию оборудования, на лизинг, на возмещение затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.

«Мы рады приходу инвесторов — и новым, и тем, которые расширяют свои предприятия. Поэтому важно, чтобы меры, которые мы постоянно декларируем, реализовывались на местах без каких-либо проблем. Наша задача — обращать внимание на поддержку производств, бизнеса, инвестиции, чтобы иметь и занятость, и налоговые поступления», — подчеркнул Андрей Воробьев.

