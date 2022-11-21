Иран нанес новый ракетный удар по Иракскому Курдистану

INA: Иран нанес удар по штаб-квартирам курдских партий в провинциях Эрбиль и Сулеймания

Вооруженные силы Ирана нанесли очередной ракетный удар по Иракскому Курдистану. Об этом сообщает иракское агентство INA со ссылкой на источники.

Уточняется, что целью атаки стали штаб-квартиры курдских партий в провинциях Эрбиль и Сулеймания. Тегеран обвиняет их в поддержке антиправительственных выступлений в исламской республике. По данным агентства, в результате удара один человек погиб и еще восемь получили ранения.

Кроме того, иракское агентство Shafaq News сообщает, что иранские военные нанесли удар по лагерю беженцев городе Бахирка, также расположенном в провинции Эрбиль.

С 24 сентября вооруженные силы Ирана наносят удары по территории провинции, поскольку местные формирования поддерживают антиправительственные настроения в стране.

