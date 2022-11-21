Выросло число жертв землетрясения на острове Ява

Datariau: число жертв землетрясения на острове Ява выросло с 44 до 162

Число жертв землетрясения магнитудой 5,6 балла в округе Чианджур на острове Ява выросло до 162. Об этом сообщает газета Datariau со ссылкой на информацию местных властей.

«162 человека погибли и 326 получили серьезные ранения», — заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил. Он также заявил, что власти эвакуировали почти 14 тысяч жителей.

О землетрясении стало известно днем 21 ноября. Изначально власти сообщали, что жертвами стихии стали 44 жителя округа Чианджур в провинции Западная Ява, более 100 граждан пропали без вести. От землетрясения пострадали более 700 зданий, в том числе больницы, школы, жилые дома и хозяйственные постройки.