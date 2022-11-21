Десятки человек погибли при землетрясении в Индонезии

Более 40 человек погибли при землетрясении в Индонезии, 100 граждан пропали без вести

В результате землетрясения в Индонезии десятки человек погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, жертвами стихии стали 44 жителя округа Чианджур в провинции Западная Ява, более 100 граждан пропали без вести. Из-за землетрясения пострадали более 700 зданий, в том числе больницы, школы, жилые дома и хозяйственные постройки.

Отмечается, что подземные толчки достигали магнитуды в 5,1 балла. Эпицентр землетрясения находился в 74 километрах юго-восточнее столицы страны Джакарты.

9 ноября сообщалось, что в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Оно было зафиксировано в 64 километрах к востоку от города Римини. Кроме того, землетрясение также произошло около Пезаро, в 35 километрах к востоку от города.