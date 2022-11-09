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09:23, 9 ноября 2022Мир

В Италии произошло землетрясение

EMSC: в Италии около Римини произошло землетрясение магнитудой 5,7

Фото: Remo Casilli / Reuters

В Центральной Италии произошло землетрясение, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 64 километрах к востоку от города Римини. Кроме того, землетрясение также произошло около Пезаро, в 35 километрах к востоку от города.

В 2020 году в Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение. Эпицентр землетрясения был на глубине 56 километров и находился лишь в шести километрах от города, магнитуда составила 3,7.

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Анастасия Заикина
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