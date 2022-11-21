Бывшего министра транспорта Карелии осудили на 15 лет за получение взяток

Экс-министра транспорта Карелии осудили на 15 лет и оштрафовали на 40 млн рублей за взятки

Бывшего министра транспорта Карелии осудили на 15 лет и оштрафовали на 40 миллионов рублей за получение взяток на 1,8 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 21 ноября, Ленте.ру сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также ему в течение 10 лет запретили занимать должности на госслужбе. Чиновник вину не признал.

По данным следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года фигурант вместе с замдиректора аэропорта Петрозаводска получили сначала 800 тысяч рублей — в качестве первой части от оговоренный суммы в полтора миллиона рублей, а затем еще миллион рублей — в качестве части от вознаграждения в три миллиона рублей. За деньги чиновник и его соучастник обещали помочь в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и осуществить беспрепятственную приемку этих работ.

Отмечается, что замдиректора аэропорта также признали виновным в получении взяток.