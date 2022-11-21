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14:53, 21 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 21 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 21 ноября
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 21 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком, купянском и краснолиманском направлениях. На каждом из них украинские войска понесли значительные потери.

Также, по информации военного ведомства, были поражены пункты управления ВСУ в ДНР, в Харьковской и Запорожской областях, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах.

В районе поселка Днепровское российские военнослужащие уничтожили украинских диверсантов. В оборонном ведомстве уточнили, что они пытались переправиться на катере на левый берег Днепра.

Были поражены две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы Белгородской области. Уничтожен склад украинского вооружения в Краматорске.

Российские средства ПВО сбили пять беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Помимо этого, были перехвачены 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в ДНР и Харьковской области.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Родикова
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