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13:56, 21 ноября 2022Из жизни

Пчелы за полчаса искусали десятки человек

В Уругвае пчелы искусали 37 человек в центре города Мело

Фото: Francesca Tosolini / Unsplash

В Уругвае пчелы атаковали жителей административного центра департамента Серро-Ларго, города Мело, и искусали десятки человек за полчаса. Об этом сообщает El Observador.

Инцидент произошел в четверг, 17 ноября, в центре города. Насекомые начали нападать на людей около 12:30 недалеко от площади Конституции, на которой проходила ярмарка. Жертвами агрессивных пчел стали 37 человек, включая восемь детей. Они были доставлены в больницы. Некоторые из пострадавших получили более десяти укусов. Как рассказали очевидцы, люди бросали на улице автомобили и мотоциклы, укрывались в магазинах, а несколько десятков горожан спрятались в полицейском отделении.

Позже выяснилось, что некий сельский житель привез два ящика с пчелами, чтобы извлечь мед для продажи. Во дворе нежилого дома на одной из улиц, по которой он проходил, находились еще два улья. Жившие там пчелы, видимо, почувствовали присутствие конкурентов и вырвались на улицу, атакуя всех, кто попадался на пути.

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На место происшествия были вызваны профессиональные пчеловоды, которым удалось возвратить большую часть насекомых в ульи и вывести их в сельскую местность. Содержать пчел в черте города, как и извлекать из ульев соты с медом, запрещено законом. Владелец ульев добровольно явился в полицию, чтобы дать разъяснения.

Десяти пострадавшим понадобилась серьезная помощь медиков. У одного из них случилась аллергическая реакция на укус и ему пришлось провести в больнице несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пчелы взяли в заложники жителей многоквартирного дома. Насекомые поселились во дворе здания.

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Никита Савин
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