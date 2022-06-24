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30 тысяч пчел взяли жителей многоквартирного дома в заложники

The Sun: в Великобритании пчелы взяли в заложники жителей многоквартирного дома

Фото: Anvar Galeev / Globallookpress.com

В Великобритании тысячи пчел захватили многоквартирный дом, взяли его жителей в заложники и лишили их спокойной жизни. Об этом сообщает The Sun.

30-летняя Кейли Хардинг рассказала, что пчелы терроризируют ее с дочерью и других жильцов четырехэтажного дома третье лето подряд. Они роятся во внутреннем дворе, летают по всем зданию, забираются в щели в стенах, а мертвых насекомых женщина находила даже на полу в ванной. По данным британки, в доме живет не менее 30 тысяч пчел.

Хардинг опасается, что ее дочь могут укусить в любой момент, поскольку шанс наступить на насекомое огромен. Она добавила, что одна из ее соседок страдает от аллергии, и поэтому была вынуждена запереться в квартире, чтобы меньше встречаться с пчелами. Еще одну женщину в пик активности пчел перевезли в отель.

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Жители дома не раз жаловались властям и просили разобраться с насекомыми, но пока все просьбы остаются без ответа.

Ранее сообщалось, что в Кении похитители скота сдались полиции после того, как знахарь наслал на них пчел. По данным кенийского Управления уголовных расследований, вскоре трое подозреваемых добровольно явились в деревню и вернули козу и теленка.

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Евгения Черкасова
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