Знахарь наслал пчел на воров и вынудил их сдаться полиции

Capital News: в Кении воры стали блеять и вернули добычу из-за пчел, насланных знахарем

В Кении похитители скота сдались полиции после того, как знахарь наслал на них пчел. Об этом сообщает Capital News.

Инцидент произошел в округе Какамега. 42-летний Толиберт Имбиака обнаружил, что у него пропали коза и теленок, и обратился к знакомому знахарю. Тот посетил ферму и провел возле вольера с животными ритуалы, в ходе которых бормотал заклинания. Затем он ушел, посоветовав Имбиаке не волноваться, так как через два дня воры сами придут его искать.

По данным кенийского Управления уголовных расследований, вскоре трое подозреваемых добровольно явились в деревню, где жил Имбиака, и вернули козу и теленка. Они утверждали, что на них напал рой пчел, которых, предположительно, наслал знахарь, и вынудил их вернуть добычу. В Управлении подчеркнули, что при этом воры ритмично мычали и блеяли.

«В ходе инцидента в деревне Эмусанда трое мужчин, на которых напал рой пчел, явились, неся на плечах похищенных козу и теленка. При этом они блеяли и мычали, подражая звукам, которые издают животные», — заявили в полиции.

Подозреваемые — 22-летний Хиллари Моманьи, 28-летний Джон Букхазио и 20-летний Уинстон Мутиэле — были искусаны пчелами. Владелец скота опознал в козе и теленке принадлежавших ему животных.

Ранее сообщалось, что любитель лотерей из нигерийского штата Дельта потерял глаз из-за зелья, которое должно было обеспечить ему выигрыш. Он решил, что ему нужна сверхъестественная помощь, чтобы выиграть, и обратился к колдуну, который приготовил для него «дающее магическое зрение» снадобье.