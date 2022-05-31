Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Знахарь наслал пчел на воров и вынудил их сдаться полиции

Capital News: в Кении воры стали блеять и вернули добычу из-за пчел, насланных знахарем

Кадр: Сapital News

В Кении похитители скота сдались полиции после того, как знахарь наслал на них пчел. Об этом сообщает Capital News.

Инцидент произошел в округе Какамега. 42-летний Толиберт Имбиака обнаружил, что у него пропали коза и теленок, и обратился к знакомому знахарю. Тот посетил ферму и провел возле вольера с животными ритуалы, в ходе которых бормотал заклинания. Затем он ушел, посоветовав Имбиаке не волноваться, так как через два дня воры сами придут его искать.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

По данным кенийского Управления уголовных расследований, вскоре трое подозреваемых добровольно явились в деревню, где жил Имбиака, и вернули козу и теленка. Они утверждали, что на них напал рой пчел, которых, предположительно, наслал знахарь, и вынудил их вернуть добычу. В Управлении подчеркнули, что при этом воры ритмично мычали и блеяли.

«В ходе инцидента в деревне Эмусанда трое мужчин, на которых напал рой пчел, явились, неся на плечах похищенных козу и теленка. При этом они блеяли и мычали, подражая звукам, которые издают животные», — заявили в полиции.

Подозреваемые — 22-летний Хиллари Моманьи, 28-летний Джон Букхазио и 20-летний Уинстон Мутиэле — были искусаны пчелами. Владелец скота опознал в козе и теленке принадлежавших ему животных.

Ранее сообщалось, что любитель лотерей из нигерийского штата Дельта потерял глаз из-за зелья, которое должно было обеспечить ему выигрыш. Он решил, что ему нужна сверхъестественная помощь, чтобы выиграть, и обратился к колдуну, который приготовил для него «дающее магическое зрение» снадобье.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР раскрыли подробности о подрыве емкости с химикатами в Северодонецке
В Госдепе подтвердили отказ поставлять Украине оружие дальнего действия
Обладатель уникальной коллекции пропал в Москве
В Совфеде назвали условие для переговоров и подписания соглашения с Украиной
США дадут компаниям гарантии для поддержки экспорта зерна из России
Глава ЛНР наградил медалью «Родительская слава» 18 многодетных семей
В Болгарии пожаловались на попадание в российскую «газовую ловушку»
Тарасова представила Загитову в Министерстве спорта
США отказались поставлять Киеву позволяющее атаковать территорию России оружие
Три человека ранены при стрельбе на выпускном в американском университете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.