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14:41, 21 ноября 2022Среда обитания

Москвичи потеряли интерес к кредитам на жилье

Росреестр: в Москве снизилась доля сделок с новостройками в ипотеку

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В октябре 2022 года москвичи потеряли интерес к кредитам на жилье: доля сделок на первичном рынке с привлечением ипотеки снизилась на 3,9 процентного пункта по сравнению с сентябрем. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в своем отчете. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, во второй месяц осени на ипотеку в общем объеме регистраций договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) приходится 57,4 процента, в то время как в сентябре на такие сделки приходилось 61,3 процента.

Всего с начала 2022 года, как отмечают в Росреестре, в Москве заключили 53,2 тысячи ДДУ с привлечением кредитных средств — 52,3 процента от совокупного числа ДДУ в регионе. Специалисты уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м показатель снизился на 5 процентных пунктов.

Ранее стало известно, что москвичи резко расхотели покупать жилье в элитных новостройках в центре города — спрос на такие объекты за десять месяцев 2022 года упал на 46 процентов. За этот период было заключено 557 подобных сделок, в то время как с января по октябрь годом ранее — 1023. Заметную отрицательную динамику в Intermark Real Estate объясняют ростом цен и общей нестабильностью на рынке недвижимости.

Нина Ташевская
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