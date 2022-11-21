Раскрыт простой способ очистить стиральную машину от накипи

TikTok-блогерша greekcookingeveryday: очистить стиральную машину от накипи поможет лимон

Блогерша greekcookingeveryday раскрыла простой способ очистить стиральную машину от накипи. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам женщины, справиться с указанной проблемой, которая ухудшает состояние устройства и провоцирует неприятный запах от одежды, поможет лимон. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как разделяет данный цитрус пополам, а затем делает небольшие разрезы вдоль долек. Впоследствии она поместила плод в носок, верхнюю часть которого завязала.

«Бросьте этот носок в стиральную машину, постирайте в обычном режиме — и все готово», — заверила юзерша, видео которой набрало более 1,1 миллиона просмотров.

В октябре блогерша Анна Ланье раскрыла способ придать одежде свежий запах на длительный срок. Инфлюэнсерша заявила, что добиться указанного эффекта поможет мыльная стружка. Ее следует разместить в том месте, где хранятся выстиранные и высушенные наряды.