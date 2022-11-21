Литва решила ускорить покупку средств ПВО

Глава Минобороны Литвы Анушаускас заявил, что страна решила ускорить покупку средств ПВО

Литва решила ускорить покупку дополнительных средств противовоздушной (ПВО) средней дальности. Об этом заявил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

«Мы должны ускорить дополнительное приобретение средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия», — сказал он после заседания государственного совета обороны. По его словам, закупки вооружения были запланированы, но «намного позже».

Министр отметил, что ПВО необходимо приобрести в 2023 году, учитывая ситуации в сфере безопасности. Анушаускас обратил внимание на обстановку на рынке вооружений и назвал ее сложной. Он подчеркнул, что из-за данных обстоятельств «простым этот путь [приобретения ПВО] не будет».

Ранее глава оборонного ведомства Литвы рассказал об отказе поставить Украине самоходные гаубицы PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые находятся на вооружении армии государства. Он не назвал причины отказа и уточнил, что украинской стороне отправят боеприпасы.