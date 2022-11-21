Польша выступила за максимальную изоляцию России

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава выступает за максимальную изоляцию Москвы

Отказ министру иностранных дел России Сергею Лаврову в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) показывает, что Варшава выступает за максимальную изоляцию Москвы на международной арене. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, передает ТАСС.

«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда — такое решение», — указал дипломат.

По словам Яблоньского, встреча на площадке ОБСЕ проводится для стран, которым «важно, чтобы в Европе было безопасно». «А Россия этому противодействует. У нее совершенно противоположные интересы со всей организацией», — уверен замглавы польского МИД.

Ранее представители МИД России заявили, что решение Варшавы отказать главе МИД России Сергею Лаврову принять участие в заседании СМИД ОБСЕ в польском городе Лодзь является беспрецедентным и провокационным. В министерстве подчеркнули, что решение Польши несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в условиях полного равенства.

