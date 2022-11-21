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15:15, 21 ноября 2022Мир

Генсек НАТО перепутал Украину с Россией

Генсек НАТО Столтенберг оговорился и перепутал Украину с Россией во время выступления

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на парламентской ассамблее Североатлантического альянса в Мадриде оговорился и перепутал Россию и Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее агрессии против Украины, и это должен быть четкий сигнал НАТО, направленный Китаю», — заявил генсек. Также он заявил о необходимости поддержки украинской армии для того, чтобы Киев военными методами смог создать себе приемлемые условия для переговорного процесса с Россией.

Ранее Столтенберг заявил, что возможность «содержательного диалога» НАТО с Россией исключена. «Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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