НАТО призвала членов альянса признать Россию страной-террористом

Парламентская ассамблея НАТО призвала страны признать Россию террористическим режимом

Парламентская ассамблея НАТО по итогам встречи организации в Мадриде призвала страны Североатлантического альянса признать Россию «террористическим режимом». Соответствующий документ опубликован на сайте западного военного блока.

Согласно новой единогласно принятой инициативе, члены альянса создадут Международный трибунал, в котором будут рассматриваться факты российской агрессии на Украине, чтобы привлечь Россию в качестве «страны-террориста» к ответственности.

Ранее стало известно, что члены Европарламента подготовили резолюцию по признанию России «террористическим государством», депутаты ЕП проголосуют за его принятие 23 ноября. «Депутаты ЕП в среду обсудят и проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине», — заявила пресс-секретарь ЕП Дельфин Колард.