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15:36, 21 ноября 2022Бывший СССР

Офицер заявил о присутствии сил НАТО в Донбассе

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о присутствии регулярных сил НАТО в Донбассе под видом ЧВК

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом иностранных частных военных компаний (ЧВК), которых насчитывается около десяти. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» российский офицер Андрей Марочко.

«Частных военных компаний здесь тоже немало. Я сейчас затрудняюсь ответить, сколько именно, но их до десяти, этих частных военных компаний. Они как раз являются прикрытием тех регулярных сил натовских, которые находятся здесь», — сказал Марочко.

Он также напомнил, что еще до начала спецоперации России на Украине создали так называемый иностранный легион. На службу в него поступали в основном граждане прибалтийских стран и Польши. Сейчас этот легион, по словам Марочко, потрепан боями, отчего его разбили на более мелкие подразделения.

Ранее глава литовского Министерства обороны Арвидас Анушаускас заявил, что страна не будет отправлять на Украину самоходные гаубицы PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Причины отказа он называть не стал.

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Василий Мека
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