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13:56, 21 ноября 2022Россия

Суд отменил решение по делу «Нет вобле»

В Тюмени суд вернул на новое рассмотрение дело о лозунге «Нет вобле»

Фото: Shutterstock

В Тюмени вернули в суд на новое рассмотрение дело девушки, которая написала на асфальте лозунг «Нет в***е» и заявила, что имела в виду «Нет вобле». Об этом пишет портал 72.ru.

Изначально полицейские подозревали девушку в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. В суде жительница Тюмени объяснила, что на самом деле выступила против воблы, так как испытывает неприязнь к этой рыбе.

Суд постановил, что девушка не совершала правонарушение, но полицейские не согласились и подали жалобу. В итоге областной суд отменил решение Центрального районного суда и направил дело на новое рассмотрение.

«Я, на самом деле, была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-то предполагать. Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на "В" и заканчиваются на "А". Есть такие проблемы», — сказала девушка после заседания.

Фраза «Нет вобле» стала мемом, телеведущая Ксения Собчак создала коллекцию одежды с этой фразой, а юморист Семен Слепаков посвятил делу о «Нет вобле» песню.

Ранее в Костроме суд оштрафовал россиянина, который повредил световую конструкцию в виде литеры Z. Ему назначили наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей.

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Никита Абрамов
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