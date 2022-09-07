Россиянина оштрафовали за поломку символа Z

Суд оштрафовал москвича на 40 тысяч рублей за поломку литеры Z в Костроме

Суд оштрафовал россиянина, который повредил световую конструкцию в виде литеры Z в Костроме. Об этом сообщает следственное управление СК России по Костромской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ («Вандализм»). В СК уточнили, что фигурантом является 51-летний житель Москвы. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемый добровольно полностью возместил причиненный ущерб, который оценивается более чем в 76 тысяч рублей.

По данным следствия, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения умышленно из хулиганских побуждений попытался сломать конструкцию. Также сообщалось, что мужчина накинулся на световой короб в виде буквы Z и повалил его на землю. Буквы Z и V на бортах российской военной техники стали неофициальными символами поддержки спецоперации на Украине.

Ранее жителю Нальчика дали условный срок по статье о дискредитации армии из-за срыва наклейки. Россиянин заставил свою несовершеннолетнюю дочь сорвать наклейку в виде буквы Z с чужого автомобиля на стоянке. Из-за этого он попал под суд сразу по двум статьям УК РФ: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Суд дал ему два года лишения свободы условно и оштрафовал на 30 тысяч рублей.