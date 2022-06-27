Россиянин заставил дочь сорвать наклейку с буквой Z и попал под суд

Жителю Нальчика дали условный срок по статье о дискредитации армии из-за срыва наклейки

Россиянину дали условный срок по статье о дискредитации армии — для жителя Нальчика это было уже второе привлечение к ответственности по схожему составу преступления. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, россиянин заставил свою несовершеннолетнюю дочь сорвать наклейку в виде буквы Z с чужого автомобиля на стоянке. Из-за этого он попал под суд сразу по двум статьям УК РФ: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Суд дал ему два года лишения свободы условно и оштрафовал на 30 тысяч рублей. До этого фигурант привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил.

Ранее в Чебоксарах задержали двоих местных жителей 22 и 24 лет, повредивших световую инсталляцию в виде буквы Z в центре города. В отношении фигурантов составили протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).