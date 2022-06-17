Полиция задержала двоих россиян за повреждение инсталляции с буквой Z

В Чебоксарах составили протоколы на двоих вандалов, повредивших инсталляцию с буквой Z

В Чебоксарах задержали двух местных жителей 22 и 24 лет, повредивших световую инсталляцию в виде буквы Z в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

По данным ведомства, 17 июня примерно в половине четвертого ночи в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение о том, что вандалы сломали композицию, установленную в знак поддержки российских военных в спецоперации на Украине. Спустя несколько минут россиян задержали сотрудники ГИБДД на одной из улиц города.

В отношении парней составили протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Административные материалы рассмотрят в Ленинском районном суде.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке суд арестовал женщину за осквернение памятника герою Советского Союза Рихарду Зорге. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Женщина облила памятник краской и скрылась, в скором времени ее задержали.