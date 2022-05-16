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Суд арестовал облившую краской памятник Зорге россиянку

Во Владивостоке суд арестовал женщину за осквернение памятника Рихарду Зорге

Кадр: live.vladlink.ru

Во Владивостоке суд заключил под стражу местную жительницу, которая ночью облила краской памятник герою Советского Союза Рихарду Зорге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Россиянку задержали за осквернение памятника. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

По ходатайству следствия 39-летняя женщина будет находиться под арестом один месяц и 25 суток.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, который нарисовал свастику на памятнике писателю-революционеру Николаю Чернышевскому. Также россиянин в тот же день нарисовал свастику на остановке общественного транспорта. Суд оштрафовал его на 1 тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской символики.

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Мария Рубникович
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