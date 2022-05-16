Суд арестовал облившую краской памятник Зорге россиянку

Во Владивостоке суд арестовал женщину за осквернение памятника Рихарду Зорге

Во Владивостоке суд заключил под стражу местную жительницу, которая ночью облила краской памятник герою Советского Союза Рихарду Зорге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Россиянку задержали за осквернение памятника. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

По ходатайству следствия 39-летняя женщина будет находиться под арестом один месяц и 25 суток.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, который нарисовал свастику на памятнике писателю-революционеру Николаю Чернышевскому. Также россиянин в тот же день нарисовал свастику на остановке общественного транспорта. Суд оштрафовал его на 1 тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской символики.