Суд арестовал облившую краской памятник Зорге россиянку
Во Владивостоке суд заключил под стражу местную жительницу, которая ночью облила краской памятник герою Советского Союза Рихарду Зорге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Россиянку задержали за осквернение памятника. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).
По ходатайству следствия 39-летняя женщина будет находиться под арестом один месяц и 25 суток.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, который нарисовал свастику на памятнике писателю-революционеру Николаю Чернышевскому. Также россиянин в тот же день нарисовал свастику на остановке общественного транспорта. Суд оштрафовал его на 1 тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской символики.