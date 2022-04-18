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Нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому арестовали в Петербурге

В Петербурге арестовали россиянина, нарисовавшего свастику на памятнике Чернышевскому

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, который нарисовал свастику на памятнике писателю-революционеру Николаю Чернышевскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимого Никиту Чиркова подозревают в вандализме. По версии следствия, 23 марта мужчина нарисовал черной краской свастику на тыльной стороне памятника, установленного на одноименной площади. Таким образом, следствие считает, что Чирков осквернил скульптурный монумент, принадлежащий государственному бюджетному учреждению «Государственный музей городской скульптуры».

Чирков возражал против избрания меры пресечения в виде ареста, указав, что он вину признал и раскаялся в содеянном, а также желает возместить причиненный ущерб. Но суд поместил его под арест на время расследования до 25 мая.

Также Чирков в тот же день нарисовал свастику на остановке общественного транспорта, суд оштрафовал его за это на 1 тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской символики.

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Леонид Микуляк
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