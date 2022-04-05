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Россиянин повредил в Костроме символ спецоперации на Украине

МВД задержало мужчину, свалившего в Костроме символ Z в поддержку спецоперации на Украине

Фото: Globallookpress.com

В Костроме полиция задержала мужчину, повредившего световую инсталляцию в поддержку спецоперации на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Выходку россиянина сняла уличная камера видеонаблюдения, благодаря чему полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий установила личность злоумышленника и доставила его в правоохранительные органы. Им оказался 51-летний житель Москвы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал из хулиганских побуждений. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

В ночь на 4 апреля мужчина в джинсах и пальто накинулся на световой короб в виде буквы Z, являющейся символом спецоперации, и повалил его на землю, уточняет KP.RU.

Буквы Z и V на бортах российской военной техники стали неофициальными символами поддержки спецоперации на Украине. Она была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Любовь Ширижик
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