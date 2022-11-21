В Совфеде назвали условие для нормализации отношений между Россией и Украиной

Косачев: нормализация отношений России и Украины возможна после смены власти в Киеве

Нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве. Такую позицию в интервью «Аргументам и фактам» озвучил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Политик отметил, что нужно принуждать Украину к исполнению Минских соглашений, несмотря на то, что они уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. Требованиями украинского лидера стали возмещение всех убытков, причиненных в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановление целостности территории страны, уважение к Уставу ООН, наказание военных преступников, а также гарантии, что СВО не повторится.

31 октября президент России Владимир Путин, говоря о диалоге с Украиной, предложил подождать, пока «добрая воля» властей республики созреет для продолжения переговоров. «Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем», — сказал он.