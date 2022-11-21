Российский подросток погиб от выстрела из ружья во время охоты с дядей

Под Волгоградом 16-летний подросток погиб от выстрела из ружья во время охоты с дядей

В Волгоградской области 16-летний подросток погиб от случайного выстрела из охотничьего ружья. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 19 ноября подросток с младшим братом и 35-летним дядей поехал на охоту. Во время движения автомобиля мужчина выстрелил из ружья по дикой птице, а потом положил оружие между передними сиденьями. После остановки транспорта произошел выстрел, который ранил мальчика, сидевшего на заднем кресле машины.

Подростка доставили в больницу с дробовым ранением грудной клетки, однако спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Следователи проводят проверку.