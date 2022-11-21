Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:31, 21 ноября 2022Силовые структуры

Российский подросток погиб от выстрела из ружья во время охоты с дядей

Под Волгоградом 16-летний подросток погиб от выстрела из ружья во время охоты с дядей

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

В Волгоградской области 16-летний подросток погиб от случайного выстрела из охотничьего ружья. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 19 ноября подросток с младшим братом и 35-летним дядей поехал на охоту. Во время движения автомобиля мужчина выстрелил из ружья по дикой птице, а потом положил оружие между передними сиденьями. После остановки транспорта произошел выстрел, который ранил мальчика, сидевшего на заднем кресле машины.

Подростка доставили в больницу с дробовым ранением грудной клетки, однако спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Следователи проводят проверку.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Российские авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Запорожье
Эрдоган заявил об отказе России «выполнять свой долг» в Сирии
Австрия резко снизила зависимость от российского газа
Эрдоган заявил о возможной наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной
Умер французский режиссер Жан-Мари Штрауб
Израиль предупредил Россию о последствиях использования иранских дронов
Семенович раскрыла ритуал по уходу за лицом
Лукашенко заподозрил Украину и Польшу в эскалации
Генсек НАТО призвал Запад расширить помощь Украине
Косторная сравнила Тутберидзе и Плющенко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.