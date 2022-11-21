Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:14, 21 ноября 2022Путешествия

Россиянам назвали самые выгодные авиабилеты за рубеж с вылетом в декабре

OneTwoTrip: авиабилет в декабре из Москвы в Белоруссию обойдется от 7,7 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Российским туристам в первый месяц зимы из Москвы выгоднее всего отправиться в Белоруссию. Самые привлекательные по цене предложения назвали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты исследования публикует ТАСС.

Средняя цена самого дешевого авиабилета за рубеж с вылетом из России в Минск в декабре составляет 7,7 тысячи рублей с человека. Вторую строчку занимает перелет в Ереван — от 13,3 тысячи, немного дороже выйдет Ош (Киргизия)— от 14 тысяч рублей. Рейсы в Бишкек и Ленкорань (Азербайджан) обойдутся в 14,8 и 14,9 тысячи рублей соответственно.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Дороже выйдет путешествие в Гюмри, второй по величине город Армении, — до конца года приобрести проездные документы можно в среднем за 15,4 тысячи рублей, в Худжанд (Таджикистан) — за 16,2 тысячи, в Гянджу (Азербайджан) — за 16,5 тысячи рублей. Также в топ-10 наиболее выгодных для поездок россиян в декабре направлений вошли Тамчы (Киргизия — 16,7 тысячи рублей) и Баку (Азербайджан — 16,8 тысячи рублей).

Ранее специалисты туротрасли перечислили самые популярные города России среди отечественных туристов для поездок в декабре — ими стали Москва и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидерами стали Турция, Узбекистан и Таиланд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
В США заявили о разочаровании Белого дома и союзников в Украине
Турецкие войска обстреляли приграничный район Сирии
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.