Россиянам назвали самые выгодные авиабилеты за рубеж с вылетом в декабре

OneTwoTrip: авиабилет в декабре из Москвы в Белоруссию обойдется от 7,7 тысячи рублей

Российским туристам в первый месяц зимы из Москвы выгоднее всего отправиться в Белоруссию. Самые привлекательные по цене предложения назвали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты исследования публикует ТАСС.

Средняя цена самого дешевого авиабилета за рубеж с вылетом из России в Минск в декабре составляет 7,7 тысячи рублей с человека. Вторую строчку занимает перелет в Ереван — от 13,3 тысячи, немного дороже выйдет Ош (Киргизия)— от 14 тысяч рублей. Рейсы в Бишкек и Ленкорань (Азербайджан) обойдутся в 14,8 и 14,9 тысячи рублей соответственно.

Дороже выйдет путешествие в Гюмри, второй по величине город Армении, — до конца года приобрести проездные документы можно в среднем за 15,4 тысячи рублей, в Худжанд (Таджикистан) — за 16,2 тысячи, в Гянджу (Азербайджан) — за 16,5 тысячи рублей. Также в топ-10 наиболее выгодных для поездок россиян в декабре направлений вошли Тамчы (Киргизия — 16,7 тысячи рублей) и Баку (Азербайджан — 16,8 тысячи рублей).

Ранее специалисты туротрасли перечислили самые популярные города России среди отечественных туристов для поездок в декабре — ими стали Москва и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидерами стали Турция, Узбекистан и Таиланд.