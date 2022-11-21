Суд оправдал троих офицеров управления авиации ФСБ по делу о мошенничестве

Военный суд оправдал обвиняемых в крупном мошенничестве троих старших офицеров авиации ФСБ

Второй западный окружной военный суд оправдал троих старших офицеров управления авиации по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа — строительстве казармы для летчиков арктического авиаотряда. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Так как в материалах дела есть документы с грифом секретности, судья при оглашении приговора зачитал только вводную и резолютивную части. В действиях Юрия Кравченко, Артема Сохин и Сергея Романова суд не нашел состава преступления. Вместе с ними суд оправдал проходившего по делу ставропольского предпринимателя Вазгена Бабаханяна.

Все фигуранты были освобождены конвоем. Им дополнительно разъяснили право на реабилитацию.

Как считало обвинение, возведенный в Воркуте комплекс для летчиков арктического авиаотряда оказался стационарным, хотя по техзаданию он должен был быть сборно-разборным. Также в нем нашли другие недостатки. Кроме того, офицеров обвиняли в том, что они занизили начальную цену контракта, чтобы в тендере не стал участвовать 345-й механический завод.

При этом, по версии адвокатов, с которыми согласился суд, благодаря контракту со ставропольским бизнесменом офицеры сэкономили бюджетные деньги и построили здание, которое сейчас находится в эксплуатации. Защита предъявила результаты экспертизы, проведенной управлением авиации ФСБ, подтверждающую эту информацию.