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09:26, 21 ноября 2022Силовые структуры

Троих россиян осудили на сроки до 13 лет за заказанное убийство пенсионера

Под Новосибирском троих россиян осудили на сроки от 12 до 13 лет за убийство пенсионера

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

В Новосибирской области суд приговорил троих местных жителей на сроки от 12 до 13 лет за заказное убийство 65-летнего мужчины. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россияне признаны виновными по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, ношение оружия») и части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии общего и строгого режима.

По данным ведомства, в конце 2019 года женщина попросила знакомого расправиться с ее бывшим мужем. Тот согласился и нашел исполнителя преступления — 46-летнего приятеля. Фигурант принял предложение за 100 тысяч рублей, и ему показали фотографию пенсионера, рассказав о его образе жизни.

Вечером 10 января 2020 года исполнитель пришел к дому жертвы на Лесную улицу, представился курьером и проник с посылкой в дом. Там он достал из куртки пистолет и выстрелил из него в голову потерпевшего, нанеся смертельные ранения.

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Екатерина Власова
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