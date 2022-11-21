Украина потребовала от России платить больше за прокачку нефти

«Транснефть» подтвердила получение письма о повышении тарифов на территории Украины

Письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов на прокачку российской нефти по территории Украины через нефтепровод «Дружба» получено, «Транснефть» готовит обращение в правительственные структуры по поводу требований. Об этом заявил официальный представитель компании Игорь Демин, пишет ТАСС.

Каких-либо подробностей нового предложения Демин не привел. Однако своими словами он подтвердил информацию агентства Bloomberg, которое ранее со ссылкой на текст письма украинского оператора указало, что повышение произойдет с 1 января 2023 года.

По данным издания, плата за прокачку в сторону Венгрии и Словакии вырастет на 2,1 евро (18 процентов), до 13,6 евро за тонну. Украинская сторона объяснила рост тарифов ростом издержек, которая произошла из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В последний раз Украина повышала тариф на прокачку нефти в Европу с 1 апреля. До этого он течение 14 месяцев составлял 8,6 евро за тонну.

Ранее «Укртранснафте» пришлось остановить прокачку нефти из-за ракетных ударов. Повреждение энергетической структуры привело к падению напряжения. Восстановить поставки удалось на следующий день.