Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Венгерский МИД сообщил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлены под низким давлением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение главы министерства иностранных дел (МИД) страны Петера Сийярто.

В ходе трансляции в соцсетях он уточнил, что специалисты смогли провести необходимые работы, благодаря чему прокачку восстановили. «Пока что в текущей фазе под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь осуществлялась под полным давлением и в нормальном режиме», — сообщил Сийярто.

Утром 16 ноября он уже прогнозировал, что инфраструктуру, вероятно, вскоре удастся запустить.

Об остановке прокачки стало известно вечером 15 ноября. «Транснефть» сообщила, что прокачку прекратила Украина, где 15 ноября продолжались ракетные удары, — из-за падения напряжения. Венгерская сторона сообщила, что стратегических запасов нефти в стране достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов до устранения ущерба.