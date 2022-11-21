Российские политологи назвали «СССР 2.0» и «Нацию Z» образами будущего России

Политологи назвали «СССР 2.0», новый НЭП и «Нацию Z» образами будущего для России

Политологи назвали «СССР 2.0», «НЭП 2.0», а также «Нацию Z» возможными образами будущего для России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад «Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки» Фонда прогрессивной политики.

Согласно документу, «СССР 2.0» представляет вариант «замыкания государства в самом себе». По словам профессора РАНХиГС Сергея Серебренникова, создать абсолютно закрытую экономическую систему в современном мире невозможно, поэтому речь идет о самодостаточной системе. Воплотить подобный образ в жизнь можно, преодолев структурные дисбалансы экономики России. Нужно повысить производительность труда и ввести госрегулирование цен, добавил он.

«НЭП 2.0» — максимально пространный, но векторный образ, противостоящий «новому Госплану», объяснил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В этом варианте российскому рынку нужно перестроиться с учетом трех составляющих — четвертой промышленной революции, технологического и научного сотрудничества с государствами, для которых Россия может стать «маяком», а также нового отношения к гражданам. Для этого необходима максимизация свободы внутри страны, уточнил политолог.

«Нация Z» — вариант «нацбилдинга по-русски», рассказал директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Уровень разводов и абортов в нашей стране является самым высоким в Европе, поэтому начинать нужно с головы, создавать условия и атмосферу, чтобы Россия рожала, а не вымирала», — подчеркнул специалист. Кроме того, образ предполагает перспективу легализации оружия, национализацию элит и «русскую репатриацию», заключил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что многодетная семья — национальная идея России. По словам заместителя председателя правительства, многодетная семья — одна из главных ценностей для россиян наравне с верностью стране и уважению к истории.