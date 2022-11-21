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14:52, 21 ноября 2022Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело из-за убийства инспектора ГИБДД в Грозном

Дело о посягательстве на жизнь сотрудника возбудили из-за убийства полицейского в Грозном
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за убийства в Грозном инспектора ГИБДД. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). «В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы преступления»,— заявили в СКР.

21 ноября в центре Грозного 19-летний Мохсар Закриев зарезал 29-летнего сотрудника ГИБДД Джабраила Джамалова. Когда убийца попытался скрыться, его застрелили из табельного оружия. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя случившееся, рассказал, что «инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения».

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Владимир Седов
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